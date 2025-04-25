Teknik Direktör Bülent Uygun'un Kızı Hayatını Kaybetti
28 yaşındaki Almina Tude Uygun'un vefat haberi, babası Bülent Uygun'a Antalya'daki bir programda ulaştı. Uygun, kızının cenazesinin yarın Sapanca'da defnedileceğini açıkladı.
Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında hayatını kaybetti.
Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen tecrübeli teknik adam, Sakarya'ya doğru yola çıktı.
Bülent Uygun, AA muhabirine, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz." açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor