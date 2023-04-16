Teknik direktör Arda Turan ilk sınavını verdi! Skor hiç umduğu gibi olmadı

Arda Turan teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başladı. Eyüpspor'la hafta içinde mukavele imzalayan Turan'ın ilk sınavı istediği gibi geçmedi. İstanbul ekibi, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

MARKO KVASINA YIKTI

Göztepe, 20. dakikada Marko Kvasina'nın attığı golle Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Eyüpspor topa hakim olsa da skoru değiştiremedi.

TÜM HAMLELERİ YAPTI

Arda Turan, maçta 5 değişiklik hakkını da kullandı. 46'da Melih Kabasakal ve Halil Akbunar çıktı, Olivier Thill ile Pa Dibba girdi. 56'da Yonathen del Valle çıktı, Mustafa Pektemek oyuna alındı. 62'de Cenk Ahmet Kılıç'ı oyundan alan Arda Turan, yerine Murat Uçar'ı soktu. 83'te ise son hamlesini yaptı, Taşkın İlter'ı çıkartıp Alpaslan Öztürk'ü oyuna dahil etti.

EYÜPSPOR'DAN PAS ŞOV

Eyüpspor, Göztepe deplasmanında yüzde 73'le topla oynadı. İstanbul ekibi, 518 başarılı pas yaptı. Ancak çekilen 11 şutun hiçbirisi kaleyi bulmadı. 39 orta açan Eyüpspor, 12 kez isabet buldu.