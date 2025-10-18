Haberler

Teknik Direktör Almeida'dan Pes Etmeyeceğiz Mesajı

Teknik Direktör Almeida'dan Pes Etmeyeceğiz Mesajı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Arca Çorum FK'ya 4-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Hugo Almeida, takımın durumunu değerlendirdi ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Arca Çorum FK'ya 4-1 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida, "İşimizi yapmaya devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Buna inandığım için hala buradayım." dedi.

Almeida, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatay için zor bir haftadan geçtiklerini söyledi.

Üst seviyeye ulaşamadıklarını ve bunun bahane olmadığını dile getiren Almedia, oyuncularına hala inandığını ve güvendiğini ifade etti.

Rakiplerinin iyi oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Almedia, şöyle konuştu:

"Kolay günlerden geçmiyoruz ama vazgeçmeyeceğiz. Bugün bizim günümüz olmadı. Önümüzdeki maça bakacağız. Geleceğe odaklanacağız. Her şey yoluna girecek. Buna inanıyoruz. İşimizi yapmaya devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Buna inandığım için hala buradayım. Her şeyin yoluna girmesini temenni ediyorum."

Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş da takıma geldiğinden bu yana oyunlarının geliştiğini dile getirdi.

Oyun disiplininden kopmadıklarını ve maça hakim olduklarını aktaran Çavuş, bundan sonraki süreçte her maçı kendi özelinde değerlendirerek hazırlıklarını yapacaklarını vurguladı.

Çavuş, takımının dinleneceğini belirterek, "Dinlenmeden sonra Boluspor maçına hazırlanacağız. Oyun disiplini, sahanın içerisindeki oyun, oynama arzusu ve oyunu bölüm bölüm harika oynayan bir ekip. Her oyuncumu ayrı ayrı kutluyorum." diye konuştu.

Oyun ve oyuncuların gelişerek devam edeceğine dikkati çeken Çavuş, "Gelişime yavaş yavaş ayak uyduran bir ekibiz. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sürece yaklaşıyoruz. Benim istediğim oyun düzeni, sistemi, oyun içerisindeki fiziksel güç süreç içerisinde daha da güçlenecek. Bu süreç güçlenirken de böyle kazanarak gitmek çok keyifli. Bundan sonra gelişerek devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
