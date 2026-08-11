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Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı vefat etti

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A Milli Takım eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı hayatını kaybetti. Cenazesi yarın İstanbul'da öğle namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. TFF başsağlığı mesajı yayımladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle yayımlanan başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin cenazesi, yarın İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhume Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet; Abdullah Avcı'ya, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA
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