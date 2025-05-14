Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Türkiye Kupası final mücadelesinde bu akşam Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları da final mücadelesi için Gaziantep'e gitti.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Zaman zaman karşılaşan taraftarlar arasında bir sorun yaşanmadığı görülürken sosyal medyaya yansıyan bir görüntü tepki topladı. Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e gelen iki takım taraftarları önce atışmaya başladı.

Ardından da birbirlerine saldıran taraftarlar bir anda ortalığı birbirine kattı. O anlarda Galatasaraylı taraftarlardan bazıları çevrede bulunan iş yerine sığındı. Büyüyen olaylar, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte kontrol altına alındı.