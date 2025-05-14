Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Gaziantep'te oynanacak olan Türkiye Kupası finali öncesinde, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Taraftarlar arasında çıkan kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile son buldu.
Türkiye Kupası final mücadelesinde bu akşam Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları da final mücadelesi için Gaziantep'e gitti.
TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Zaman zaman karşılaşan taraftarlar arasında bir sorun yaşanmadığı görülürken sosyal medyaya yansıyan bir görüntü tepki topladı. Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e gelen iki takım taraftarları önce atışmaya başladı.
Ardından da birbirlerine saldıran taraftarlar bir anda ortalığı birbirine kattı. O anlarda Galatasaraylı taraftarlardan bazıları çevrede bulunan iş yerine sığındı. Büyüyen olaylar, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte kontrol altına alındı.