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Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

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Gaziantep'te oynanacak olan Türkiye Kupası finali öncesinde, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Taraftarlar arasında çıkan kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile son buldu.

Türkiye Kupası final mücadelesinde bu akşam Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları da final mücadelesi için Gaziantep'e gitti.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Zaman zaman karşılaşan taraftarlar arasında bir sorun yaşanmadığı görülürken sosyal medyaya yansıyan bir görüntü tepki topladı. Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e gelen iki takım taraftarları önce atışmaya başladı.

Ardından da birbirlerine saldıran taraftarlar bir anda ortalığı birbirine kattı. O anlarda Galatasaraylı taraftarlardan bazıları çevrede bulunan iş yerine sığındı. Büyüyen olaylar, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte kontrol altına alındı.

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Görmek istediğimiz görüntüler.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

FOHİİİUSEEEH FENEVLİLER TS KILIĞINA GİRMİSLER

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

BU CEHALETTEN NE ZAMAN KURTULACAĞIZ ???

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

şunu yapan yaşayan yada yaşatan bir canlının beyninin olmadığını düşünüyorum zira maçı iki takım yapıyor paraları iki takım alıyor ama bu iki takım taraftarı beyinsizler insanlıktan çıkıp kuduz köpek gibi sağa sola salyalarını akıtabiliyor . bu kadar mı insanlıktan bir habersiniz

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Haber YorumlarıMert Paşa:

Yiyin birbirinizi. Futbolcuların da çok şeyindeydi. Galatasaray kupayı alacak Allah'ın izniyle. İki ayaklı hamsilere kupa verecek değiliz

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