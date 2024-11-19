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Tekman'da Masa Tenisi Heyecanı: Kaymakamlık Kupası Başladı

Tekman'da Masa Tenisi Heyecanı: Kaymakamlık Kupası Başladı
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Tekman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, masa tenisi meraklılarının katıldığı Kaymakamlık Kupası'nı büyük bir coşkuyla başlattı. İlçe Müdür Vekili Selami Korkmaz, etkinliğin spor kültürünü güçlendireceğini ve toplumu bir araya getireceğini vurguladı.

Masa Tenisinin kalbi Tekman'da atıyor. Bugüne kadar bünyesinden bir çok şampiyon atlet çıkaran Tekman'da bu kez masa tenisi heyecanı yaşanıyor.

Tekman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Koordinatörlüğünü Emrah Nalkıran'ın yaptığı 'Masa Tenisi Kaymakamlık Kupası' müsabakaları başladı.

Büyük bir coşkuyla başlayan turnuvaya katılım Tekman Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Selami Korkmaz ile Turnuva koordinatörü Emrah Nalkıran'ı oldukça mutlu etti.

İlçe Müdür Vekili Korkmaz, "Tekman'da spor kültürünü güçlendirmek ve herkesi bir araya getirmek amacıyla düzenlediğimiz etkinlik daha ilk gününde büyük ilgi gördü" dedi.

Turnuvaya katılım oldukça yüksek ifade eden Tekman Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Selami Korkmaz, turnuvada hem sporcuların hem de izleyicilerin keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Karşılaşmalarda Fair- Play ruhunun ön planda tutulduğunu ve sporcuların sergilediği performansların izleyenlerden tam not aldığına işaret eden Tekman Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Selami Korkmaz, Turnuva büyük coşkuyla devam ederken, Tekman halkının spora verdiği önemin altını çizdi. Korkmaz, "Bu tür organizasyonların, gelecekte daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyoruz. İlçe müdürlüğü olarak amacımız sadece rekabet değil, aynı zamanda dostluk, ve birlikteliktir. Herkesi masa tenisi müsabakalarını izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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