Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı İzmir Büyükşehir Belediyespor maçını kazanmak istiyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçı kazanmak için mücadele edecek. Takımın antrenörü Mehmet Fatih Işık, zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçı kazanmak istiyor.

Sezonun ilk 5 haftasındaki Aksaray Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarını kazanan Tekirdağ ekibi, Üsküdar Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor'a mağlup olup, bir haftayı da maç yapmadan geçti.

Tekirdağ Süleymanpaşa, ligin 6. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçta puan için mücadele edecek.

Takımın antrenörü Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine, ligin 6. haftasını puanla tamamlamak istediklerini söyledi.

Zor bir rakiple karşılaşacaklarını aktaran Işık, " İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türk hentbolunda, Kadınlar Süper Lig'de kökleşmiş bir takım. Kadro olarak geniş bir kadroya sahip. Lige istedikleri gibi başlayamadılar ama yaptıkları transferle kadrolarını daha da güçlendirdiler. Zor bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

Işık, güzel bir maçın kendilerini beklediğini, sporcularının maçtan galip ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Puan cetvelinin beşinci sırasında bulunduklarını hatırlatan Işık, "İzmir ekibi ise oynadığı 2 maçı kazanıp 3 karşılaşmayı kaybetti ve onlar yedinci sırada yer alıyor. Yarın oynayacağımız maç sıralama açısından da önemli. Deplasmanda akıllı bir oyun sergileyerek, rotasyonumuzu iyi şekilde kullanarak galip gelmek için mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünü biliyoruz ama biz de lige iyi bir başlangıç yaptık. Biz de kendi gücümüzü biliyoruz. Yarın istediğimiz oyunu sergileyip maçın içinde olduğumuz takdirde müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.