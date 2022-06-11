Tekirdağ'da yelken ve yüzme yarışması - Haberler

Tekirdağ'da Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yelken ve yüzme yarışı yapıldı. Toplam 176 sporcunun katıldığı yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 56'ncı Kiraz Festivali'nde bugün gerçekleştirilen yelken ve yüzme yarışları etkinliği yapıldı. Sabah saatlerinde Süleymanpaşa sahilinde 20 yelkencinin yarıştığı yüzme yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Yelken yarışmaları sonunda, Eda Kadam 1'inci olurken, Mustafa Kağan 2'nci, Duru Ateş ise 3'ncü oldu. Yelken yarışmaları sonrası festival etkinlikleri çerçevesinde yüzme yarışması yapıldı. Düzenlenen açık deniz yarışmasına 156 sporcu katıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Alkaya sahilinden denize giren 156 master sporcu 4 bin metre uzaklıktaki, Rumeli İskelesi'ne varmak için suda kulaç attı. Yaklaşık 3 saat süren kıyasıya mücadelede, Yüksel Sönmez(59), rakiplerini geride bırakarak 1'nci olmayı başardı. Dereceye girenlere madalya verildi. Sporcuların madalyalarını, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksek ve protokol üyelerinin ellerinden aldı.