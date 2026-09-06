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Tekirdağ'da Optimist Cup Yelken Yarışları Sona Erdi

Tekirdağ'da Optimist Cup Yelken Yarışları Sona Erdi
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Tekirdağ'da düzenlenen 10. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi.

Tekirdağ'da düzenlenen 10. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen, 7 ülkeden 34 kulüp ve 250 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde Rumeli İskelesi'nde tören düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, beş gün boyunca Süleymanpaşa'da yelken sporunun heyecanını hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Süleymanpaşa Belediyesi olarak organizasyonun bir parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Nallar, yarışların düzenlenmesinde emeği bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyonda kategorilerinde ilk sırayı alan sporcular şunlar:

Senior kategorisi: Metehan Asar

Senior kızlar kategorisi: Damla Derinsu Karagün

Junior kategorisi: Can Ayaz Özer

Junior kızlar kategorisi: Sofia Derin Köroğlu

Bambino kategorisi: Başar Sarp Nalbantoğlu

Bambino kızlar kategorisi: Zara Yorulmaz

Kaynak: AA
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