Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde PDM Treviso, ASD Handicap Sport Varese'yi mağlup etti

Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde iki İtalyan ekibinin karşılaştığı mücadelede PDM Treviso, ASD Handicap Sport Varese'yi 79-46 mağlup etti.

90. Yıl Spor Salonu'ndaki maçın ilk çeyreğini 21-5 üstünlükle tamamlayan Treviso, devreye 46-9 önde gitti. Üçüncü periyot sonunda 61-31'lik avantajını elinde tutan Treviso, karşılaşmadan 79-46'lık skorla galip ayrılarak elemelere iyi başlangıç yaptı.

Treviso'da Roberto Casagrande 29 ve Nicola Favretto 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Varese'de ise Gabriele Silva 20 ve Francesco Roncari 17 sayıyla çift haneleri gördü.