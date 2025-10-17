Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası, Karaman'da başladı.

Merkez Spor Salonu'nu yerleşkesindeki tekerlekli paten pistinde gerçekleştirilen organizasyona, 16 ilden 268 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, 11, 13, 15, 17, 19 ile 19+ yaş altı kategorilerinde 200 metreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Şampiyona, 19 Ekim'de düzenlenecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.