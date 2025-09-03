Tekerlekli Paten Sporcusu Fatih Özcan'dan Uluslararası Başarı Hedefi

Tekerlekli Paten Milli Takımı sporcusu 16 yaşındaki Fatih Özcan, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çabalıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Fatih, henüz 11 yaşında hobi olarak paten kullandığı sırada antrenörü Erhan Tuncer'in keşfetmesiyle profesyonel olarak bu sporla ilgilenmeye başladı.

5 yıllık sürede Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra mayısta Almanya'da düzenlenen Avrupa Kupası'na katılan Fatih Özcan, 28-30 Haziran'da ise Hollanda'nın Nijmegen kentindeki "RIT 2025-Radboud International Tournament" organizasyonlarında yarıştı.

Hollanda'da 100 metre sprint puan yarışında birinci olan Fatih, 400 metre sprintte dördüncü, 6 bin metre eliminator yarışında beşinci gelerek genel sıralamayı 5. tamamladı.

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası finali için Karaman'a gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu Fatih Özcan, AA muhabirine, yarışların ilk gününde 17 Yaş Altı Erkekler 200 metre kategorisinde şampiyon olduğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası arenada ülkesini temsil etmek için çaba gösterdiğini belirten Fatih, "Bu spora bir hevesle başladım ve ilk başlarda sahil kenarlarında kayıyordum. Şu ana kadar iki Türkiye şampiyonluğum var. Aynı zamanda Hollanda'da düzenlenen RIT 2025-Radboud International Tournament yarışmasında genel klasmanda beşinci oldum. Ülkemi temsil etmek çok gurur ve mutluluk vericiydi." ifadelerini kullandı.

Hedefi uluslararası başarı

Fatih Özcan, kısa sürede çok yol aldığını, hedefinin uluslararası arena olduğunu dile getirdi.

Antrenmanların yoğun geçtiğini, hedeflerine ulaşmak için çalıştığını vurgulayan Fatih, şunları kaydetti:

"Asya ve Avrupa şampiyonu olup dünya şampiyonasında ilk üçe girmek istiyorum. Tekerlekli paten ilerde olimpik bir branş olursa, oraya da katılmak isterim. Yeni pistimizde ilk yarışımızı düzenledik ve dünya standartlarındaki bu pisti çok beğendik. Paten, kendinizi özgür hissettiğiniz ve her ortamda yapabildiğiniz bir spor. Türkiye'de bu branşın yaygınlaşmasını ve pistlerin çoğalmasını istiyorum."

"Fatih, ikinciliği kabul etmeyen bir çocuk"

Antrenör Erhan Tuncer de sporcusunun çok azimli ve yetenekli olduğunu söyledi.

Fatih'in Türkiye'ye önemli başarılar getireceğine inandığını anlatan Tuncer, şöyle konuştu:

"Fatih çok yetenekli, hırslı ve azimli bir sporcumuz. Emeklerimizin karşılığını çok kısa sürede veren sporcularımdan. Milli takım süreci de çok başarılı geçti. Orada da bizi gururlandırdı. Fatih ikinciliği kabul etmeyen bir çocuk. Düzenli ve sistemli çalışmayla devam ediyoruz. Hedeflerimiz tamamen uluslararası başarı. İlk defa Hollanda'da boy gösterdi ve burada da çok başarılı oldu. 4 kere finale kaldı ve madalyayı kıl payı kaçırdık. Yurt dışında hedefimiz en kısa sürede madalya almak ve diğer sporculara örnek olmak. Fatih'in Hollanda'daki başarısı birçok sporcuyu ateşlemiş durumda."