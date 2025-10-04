Tekerlekli Paten Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Karaman'da Başlıyor

Tekerlekli Paten Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Karaman'da yapılacak.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Paten Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, 16-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Karaman'da gerçekleştirilecek. Şampiyona kapsamında U11'den U19+ kategorisine kadar kadın ve erkek sporcular 200 metre, 500 metre, 1000 metre, 3000 metre ve 5000 metre mesafelerde yarışacak. Üç gün boyunca sürecek müsabakaların resmi antrenmanları 16 Ekim'de yapılacak olup, aynı gün saat 18.00'de teknik toplantı gerçekleştirilecek. Şampiyonanın açılış seremonisi ise 17 Ekim 2025 tarihinde saat 08.30'da düzenlenecek.

Türkiye'nin farklı illerinden gelecek kulüp sporcularının katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda, hem bireysel hem de takım performansları sahneye çıkacak. Yarışmada alınan puanlar federasyonun belirlediği 100 puanlık sisteme göre değerlendirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek kulüplerimizi Karaman'da ağırlayacağız. Sporcularımıza başarılar diliyor, bu şampiyonanın gençlerimiz için yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyorum" dedi. - KARAMAN