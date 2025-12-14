Tek Pota Lise 2025 Basketbol Turnuvası'nda Bilim Koleji şampiyon oldu

Tek Pota Lise 2025 Basketbol Turnuvası'nı, Bilim Koleji kazandı.

Başkentteki devlet okulları ve özel okullarda lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin katılımıyla Lokman Hekim Üniversitesi tarafından 5. kez düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Lokman Hekim Üniversitesi N Fit Spor Salonu'nda, 3x3 tek pota kurallarına göre oynanan turnuvanın finalinde Bilim Koleji ile Jale Tezer Fen Lisesi karşılaştı. Sahadan 20-11 galip ayrılan Bilim Koleji, şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülüğü ise Bağlıca Anadolu Lisesi elde etti. Bağlıca Anadolu Lisesi'nden Özkan Adil Bingöl, 58 sayıyla turnuvanın en skorer oyuncusu oldu.

Final maçını izleyen Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, turnuvanın sürdürülebilir olmasını sağlayan herkesi kutlayarak, "Ankara'daki gençlerimizin spor ve kültür-sanat etkinliklerine katılımını çok önemsiyoruz. Gençlerimizle ülkemiz daha iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.

Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ise organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Altuğ, üniversite-saha iş birliği adına önemli bir faaliyet olduğunu söylediği Tek Pota Lise ve benzeri spor turnuvaları sayesinde gençlerin kötü alışkanlıklar yerine faydalı aktivitelerle ilgilendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından turnuvada ilk 3'e giren okulların oyuncuları, sorumlu beden eğitimi öğretmenleri ve yönetimlerine ödüller verildi.

