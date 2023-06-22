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Tek bir noktaya dikkat çekti! Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Güler'e bir çağrıda bulundu. Başarılı voleybolcu paylaşımına, "Böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda" notunu düştü.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, sosyal medyadan Arda Güler'e çağrıda bulundu. Başarılı voleybolcu, genç futbolcunun Fenerbahçe'de kalmasını istedi.

"KAL BE ARDA"

Başarılı voleybolcu Eda Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Güler'e seslenerek, "Böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda" dedi.

İşte Eda Erdem'in o paylaşımı;

Tek bir noktaya dikkat çekti! Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Eda Erdem Spor Haberler

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