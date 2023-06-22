Tek bir noktaya dikkat çekti! Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Güler'e bir çağrıda bulundu. Başarılı voleybolcu paylaşımına, "Böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda" notunu düştü.