Tek bir noktaya dikkat çekti! Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Güler'e bir çağrıda bulundu. Başarılı voleybolcu paylaşımına, "Böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda" notunu düştü.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, sosyal medyadan Arda Güler'e çağrıda bulundu. Başarılı voleybolcu, genç futbolcunun Fenerbahçe'de kalmasını istedi.
"KAL BE ARDA"
Başarılı voleybolcu Eda Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Güler'e seslenerek, "Böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda" dedi.
İşte Eda Erdem'in o paylaşımı;