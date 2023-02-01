Yapacakları bir faulün bedeli çok ağır olabilir! Fenerbahçe'nin 8 yıldız futbolcusu da sınırda
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Fenerbahçe'de Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde 8 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, deplasmanda oynayacağı mücadelede Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirve yarışında emin adımlarla yürümeyi hedefliyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.