TFF Başkanı Büyükekşi yarı otomatik ofsayt sistemi için tarih verdi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılmaya başlayacağı tarihi açıkladı. Büyükekşi, canlı yayında 1 Ocak itibariyle yarı otomatik ofsayt sistemine geçiş yapılacağını duyurdu. İkinci devreden itibaren devreye girecek olan bu sistem, insan unsurunu bir nebze daha ortadan kaldırmayı hedefliyor.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılmaya başlayacağı tarihle ilgili net açıklamalar yaparak tarih verdi.
Mehmet Büyükekşi, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, 1 Ocak itibariyle yarı otomatik ofsayt sistemine geçiş yapılacağını resmen açıkladı.
Canlı yayından konuşan Büyükekşi, "İkinci devreden itibaren yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. İnsan unsurunu bir nebze daha ortadan kaldırmış olacağız" dedi.
Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek. Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.