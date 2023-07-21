TEI 2023 Yaz Okulu Son Buldu

Her yıl çeşitli aktivitelerle çocuklara birçok spor ve sanat dalını tanıtan ve sevdiren TEI, bu yıl da geleneksel yaz okulu etkinliğini tamamladı. Yaz okulu, 10-21 Temmuz tarihleri arasında, Hidayet Türkoğlu Basketbol ve Spor Okulları iş birliği ile TEI Eskişehir Yerleşkesindeki spor sahalarında 15 farklı alanda spor ve sanat etkinlikleri düzenlendi. 8'inci kez düzenlenen yaz okulunda çocuklar; basketbol, futbol, tenis, voleybol, binicilik gibi spor dallarının yanı sıra drama, kara kalem, cam sanatları, seramik gibi sanat dallarında yeteneklerini sergileyip, keyifli vakit geçirdiler. Bunlara ek olarak paten, boyama, sokak oyunları, parkur yarışları ve VR etkinlikleri düzenlendi. 8 - 12 yaş arası 260 çocuğun katıldığı TEI 2023 Yaz Okulu, düzenlenen madalya takdimi ve sertifika töreninin ardından sona erdi.

Her yıl çeşitli aktivitelerle çocuklara birçok spor ve sanat dalını tanıtan ve sevdiren Teı, bu yıl da geleneksel yaz okulu etkinliğini tamamladı.

Yaz okulu, 10-21 Temmuz tarihleri arasında, Hidayet Türkoğlu Basketbol ve Spor Okulları iş birliği ile TEI Eskişehir Yerleşkesindeki spor sahalarında 15 farklı alanda spor ve sanat etkinlikleri düzenlendi. 8'inci kez düzenlenen yaz okulunda çocuklar; basketbol, futbol, tenis, voleybol, binicilik gibi spor dallarının yanı sıra drama, kara kalem, cam sanatları, seramik gibi sanat dallarında yeteneklerini sergileyip, keyifli vakit geçirdiler. Bunlara ek olarak paten, boyama, sokak oyunları, parkur yarışları ve VR etkinlikleri düzenlendi. 8 - 12 yaş arası 260 çocuğun katıldığı TEI 2023 Yaz Okulu, düzenlenen madalya takdimi ve sertifika töreninin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR