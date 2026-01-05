Haberler

Domenico Tedesco: Bu maç için hazırız

Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesinde, maçın zor geçeceğini ve yeni transfer Anthony Musaba'nın durumunu akşam saatlerinde netleştireceğini belirtti.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Zor ve iyi bir maç olacak. Samsunspor'a karşı bir maç oynamıştık ve bu bizim en iyi maçımız değildi. Bizler de bu maç için hazırız" dedi. Tedesco, yeni transfer Anthony Musaba'nın karşılaşmada oynayıp, oynamayacağının kararını gece vereceğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve takım kaptanı Milan Skriniar, Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi Adana Yeni Stadı'nda açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türkçe olarak "Herkese iyi akşamlar ve mutlu yıllar" diyerek başlayan Tedesco, "Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacak olduğumuz için mutluyuz. Samsunspor'a karşı bir maç oynamıştık ve bu bizim en iyi maçımız değildi. İyi ve organize bir takıma karşı, kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas harika bir iş çıkarıyor, bunu görebiliyorsunuz. Takımlarında kim oynarsa oynasın, zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. Oyuncularımız, bireysel antrenmanlarını sürdürdüler. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" diye konuştu.

'MUSABA İÇİN KARARIMI BU AKŞAM VERECEĞİM'

Anthony Musaba'nın karşılaşmada oynayıp, oynamayacağının sorulması üzerine Tedesco, "Bunu göreceğiz, kararımı bu akşam vereceğim. İlk izlenimlerim iyi. Takıma katılalı 2 gün oldu. Çok fazla antrenman yapma şansı bulamadı. Hem ligi, hem Samsunspor'u hem de bu maçın Fenerbahçe için önemini biliyor. Ne kadar oynayacağını göreceğiz" diye cevap verdi.

MILAN SKRINIAR: FİNALDE OLMAK İSTİYORUZ

Milan Skriniar ise zorlu bir maç olacağını belirterek, "Kendirleriyle birkaç hafta önce karşılaşmıştık. Çok iyi, çok organize bir takım. Yarınki maçın da zor olacağını düşünüyoruz. Biz de formdayız. Artık birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Finalde olmak istiyoruz. Yarın bizim için iyi bir test olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
