Tedesco'ya güven tam! Alp Özgen'e göre Fenerbahçe Aston Villa'dan puanla dönebilir

Spor Spikeri Alp Özgen, Brann-Fenerbahçe maçını değerlendirirken galibiyetin mimarının Domenico Tedesco olduğunu vurguladı. Tedesco'nun rakibi doğru analiz ettiğini belirten Özgen, rakibin 10 kişi kalmasının da bu planın sonucu olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin fiziksel gücüne dikkat çeken Özgen, Aston Villa maçı öncesi teknik ekibe güvenilmesi gerektiğini ifade etti.

Spor Spikeri Alp Özgen, Brann karşısında alınan galibiyetin perde arkasını Haberler.com ekranlarında değerlendirdi. Maçın taktiksel boyutuna dikkat çeken Özgen, galibiyetin en büyük mimarının teknik direktör Domenico Tedesco olduğunu vurgularken, Fenerbahçe'nin fiziksel gücü ve Avrupa maçlarına bakış açısına dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

TEDESCO'NUN ANALİZİ MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Alp Özgen, Brann karşısında elde edilen galibiyeti doğrudan Domenico Tedesco'ya yazdığını ifade ederek, Alman teknik adamın rakibi çok iyi analiz ettiğini söyledi. Rakibin 10 kişi kalmasının tesadüf olmadığını belirten Özgen, bu durumun Tedesco'nun doğru oyun planı ve baskı stratejisinin sonucu olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinin sınırlı olmasına rağmen sahadaki disiplinle sonuca gidildiğini vurgulayan Özgen, teknik ekibin maç öncesi hazırlığının belirleyici olduğunu kaydetti.

ASTON VILLA MAÇI ÖNCESİ GÜVEN VEREN TABLO

Fenerbahçe'nin fiziksel kalitesine ayrı bir parantez açan Alp Özgen, sarı-lacivertlilerin bu alanda Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi. Tedesco'nun, Fenerbahçe'den daha büyük profildeki takımlara karşı daha detaylı çalıştığını belirten Özgen, Aston Villa karşılaşması için de umutlu konuştu. Tecrübeli spiker, doğru planlama ve yüksek konsantrasyonla Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanından 3 puanla bile dönebileceğini ifade ederek, teknik ekibe olan güvenini dile getirdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

