Tedesco transfer istediği bölgeyi açıkladı
Güncelleme:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Göztepe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Transfere değinen İtalyan hoca, ''Forvet ihtiyacımız, sır değil, sürpriz değil. En-Nesyri burada olduğu sürece Fenerbahçe'nin, benim ve bizim futbolcumuz. Ama bir forvet baktığımız doğru.'' yorumunu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında, Fenerbahçe sahasında ağırladığı İzmir ekibi Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''BİRAZCIK DÜŞÜŞ YAŞADIK''

Mücadeleyi değerlendiren Domenico Tedesco; ''Çok pozisyon ürettik ve oyunun büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık.'' dedi.

''FORVET İHTİYACIMIZ SIR DEĞİL''

İtalyan hoca, forvet transferine ihtiyaçları olduğunu belirterek, ''Forvet ihtiyacımız, sır değil, sürpriz değil. En-Nesyri burada olduğu sürece Fenerbahçe'nin, benim ve bizim futbolcumuz. Ama bir forvet baktığımız doğru.'' sözlerini sarf etti.

