Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekipte ideal kadrosunu oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyor. Yeni dönemde farklı sistemler deneyen genç çalıştırıcı, bazı oyuncular için ise net kararlar aldı. Tedesco'nun, bir dönem takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Brezilyalı orta saha Fred'in üstünü çizdiği öğrenildi.

ARTIK YEDEK KULÜBESİNDE

Sezon başında ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Fred, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından form grafiğinde düşüş yaşadı.

İtalyan teknik adam, sistemine uymadığını düşündüğü tecrübeli oyuncuya artık ilk 11'de yer vermiyor. Yeni teknik direktörün gelişiyle Fred ilk üç maçta sahada yer aldı ancak sonraki beş maçta yedek kulübesinden çıkamadı. Tedesco'nun bu durumu sürdürme niyetinde olduğu ifade ediliyor.

MERT MÜLDÜR DE GÖZDEN DÜŞTÜ

Mourinho döneminde sağ bekte istikrarlı şekilde forma giyen Mert Müldür de Tedesco'nun kadrosunda öncelik verilen isimlerden biri değil. Milli futbolcu, İtalyan hocanın görevde olduğu dönemde sadece bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

KADRODA DENGELER DEĞİŞİYOR

Tedesco'nun yaptığı bu rotasyon hamleleri, Fenerbahçe'de kadro dengesini önemli ölçüde etkiliyor. İtalyan teknik adam, sistemine en uygun isimleri öne çıkararak daha dinamik ve taktik disipline dayalı bir yapı kurmayı hedefliyor.