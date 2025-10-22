Haberler

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, kadroda önemli değişikliklere gidiyor. Takımın önemli isimlerinden Fred, Tedesco'nun ilk 11 planlarının dışında bırakıldı. Ayrıca, Mourinho döneminde sağ bekte istikrarlı şekilde forma giyen Mert Müldür de Tedesco'nun kadrosunda öncelik verilen isimlerden biri değil.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekipte ideal kadrosunu oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyor. Yeni dönemde farklı sistemler deneyen genç çalıştırıcı, bazı oyuncular için ise net kararlar aldı. Tedesco'nun, bir dönem takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Brezilyalı orta saha Fred'in üstünü çizdiği öğrenildi.

ARTIK YEDEK KULÜBESİNDE

Sezon başında ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Fred, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından form grafiğinde düşüş yaşadı.

İtalyan teknik adam, sistemine uymadığını düşündüğü tecrübeli oyuncuya artık ilk 11'de yer vermiyor. Yeni teknik direktörün gelişiyle Fred ilk üç maçta sahada yer aldı ancak sonraki beş maçta yedek kulübesinden çıkamadı. Tedesco'nun bu durumu sürdürme niyetinde olduğu ifade ediliyor.

MERT MÜLDÜR DE GÖZDEN DÜŞTÜ

Mourinho döneminde sağ bekte istikrarlı şekilde forma giyen Mert Müldür de Tedesco'nun kadrosunda öncelik verilen isimlerden biri değil. Milli futbolcu, İtalyan hocanın görevde olduğu dönemde sadece bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

KADRODA DENGELER DEĞİŞİYOR

Tedesco'nun yaptığı bu rotasyon hamleleri, Fenerbahçe'de kadro dengesini önemli ölçüde etkiliyor. İtalyan teknik adam, sistemine en uygun isimleri öne çıkararak daha dinamik ve taktik disipline dayalı bir yapı kurmayı hedefliyor.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi

Kaçakçıların balonu başkenti kaosa sürükledi! Tüm uçuşlar iptal edildi
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Lütfü Savaş CHP'nin il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

Lütfü Savaş pes etmiyor! Özgür Özel'e karşı yine mahkemeye başvurdu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.