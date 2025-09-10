''Tedesco kumar değil mi?'' sorusuna Ali Koç'tan ilginç yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda kongre üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ali Koç, teknik direktör seçimi ve gerçekleşecek kongreye dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

''JOSE'Yİ BURAYA GETİRMEK BÜYÜK İŞTİ''

Jose Mourinho hakkında konuşan Ali Koç, "Jose Mourinho'nun buraya nasıl geldiğini hatırlıyorsunuz. Jose'yi buraya getirmek büyük işti. Jose'ye, 'Bu şekilde şampiyon olamayız' dedik. Kadroyu da beğenmiyorduk, değiştirdi. Konuştuk ve anlaştığımızı da varsayıyorum. Benfica'ya herkes elenebilir ama oynadığımız futbolda ışığı göremedik." dedi.

"İLK SENELERİNDE SONUÇ ALAN BİRİ''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Domenico Tedesco hakkında da yorum yaparak, "Tedesco daha ikinci görüşmede Trabzonspor'un 3 maçını analiz etmiş. Bizim oynadıklarımızı da analiz etmiş. Avrupa'da yarı final tecrübesi yaşamış, ilk senelerinde çok çabuk sonuç alan bir hoca. Bizim için bu sene sonuç almak çok önemli." ifadelerini kullandı.

''HAYAT KUMAR''

Başkan Ali Koç, Sarı-lacivertli bir taraftarın sorduğu ''Tedesco kumar değil mi?'' sorusuna da cevap vererek "Hayat kumar." şeklinde yanıtladı.