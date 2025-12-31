Tedesco, ''Kefilim'' dedi! Fenerbahçe'den transfer harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Milan'ın golcü oyuncusu Christopher Nkunku transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.

TEDESCO'DAN YÖNETİME ÇAĞRI

Öte yandan transferin perde arkası da ortaya çıktı. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli yönetimle bir görüşme yaparak 28 yaşındaki oyuncunun özelliklerinden bahsetti ve kesinlikle transfer edilmesini istedi. Yapılan görüşmede Tedesco'nun yönetime, "Eğer büyük bir yatırım yapacaksak kesinlikle onu almalıyız." dediği iddia edildi.

DAHA ÖNCE BERABER ÇALIŞMIŞLARDI

2021 yılında Leipzig'i çalıştıran Domenico Tedesco, o dönemde Nkunku'nun hocası olmuştu. Fransız oyuncu, o sezon 52 maçta süre alıp 35 gol ve 20 asistlik skor katkısı vermişti.