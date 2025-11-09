Tedesco, Galibiyetle Sevincini Taraftarla Paylaştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor karşısında alınan galibiyet sonrası tribünleri turladı ve sevincini taraftarlarla paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene (2), Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Son düdük sonrası futbolcularını tebrik eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Domencio Tedesco, daha sonra tribünleri gezererek, sevincini sarı-lacivertli taraftarlarla paylaştı. Tüm tribünleri dolaşan Tedesco'ya taraftarlar alkışlarla karşılık verirken, ismine tezahüratlarda bulunuldu. - İSTANBUL