Tedesco Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak
Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile karşılaşacak. Ancak sarı-lacivertli ekip, sakatlıklar, cezalar ve kadro dışılar nedeniyle büyük bir kadro daralması yaşıyor. Edson Alvarez, Nelson Semedo, Marco Asensio, Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü sakatlık nedeniyle, Jhon Duran, İsmail Yüksek ve Fred ise cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci de kadro dışı durumları nedeniyle sahada olmayacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann deplasmanına çıkmaya hazırlanırken sakatlıklar, cezalar ve kadro dışılar nedeniyle kadro daraldı. Teknik direktör Tedesco, kulübede sadece 4 oyuncu olacağını açıkladı.

SAKATLIK KRİZİ KAPIDA

Fenerbahçe, 11 Aralık Perşembe günü Norveç temsilcisi Brann ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipte zorlu deplasman öncesi tam 5 oyuncu sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Edson Alvarez, Nelson Semedo, Marco Asensio, Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymeleri mümkün olmayacak. Özellikle Szymanski'nin dizindeki ağrı, teknik heyeti endişelendirdi.

3 OYUNCU CEZALI

Fenerbahçe'de Jhon Duran, İsmail Yüksek ve Fred'in Avrupa Ligi'ndeki cezaları devam ettiği için Brann deplasmanında görev yapamayacağı açıklandı. Bu üç ismin yokluğu, orta saha ve hücum rotasyonunu ciddi şekilde zayıflatacak.

KADRO DIŞILAR DA YOK

Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ise kadro dışı durumları nedeniyle Norveç'te sahaya çıkamayacak. Becao'nun kadro dışı bırakılma süreci ve İrfan Can'ın disiplin durumu, Tedesco'nun elini daha da daraltmış durumda.

TEDESCO: KULÜBEDE 4 OYUNCUM OLACAK

Teknik direktör Domenico Tedesco, Brann maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında kadronun içinde bulunduğu kritik durumu, "Asensio yok, Edson'da ağrı var. Kulübede dört oyuncum olacak. Szymanski de dizinde ağrı hissetti. İçinde bulunduğumuz duruma göre en iyi çözümü bulmalıyız" diyerek özetledi. Bu açıklama, Fenerbahçe'nin Brann karşısına oldukça sınırlı bir yedek kulübesiyle çıkacağını doğruladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
