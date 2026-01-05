Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: Onu alın
Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'yi transfer etmek için harekete geçti. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun talebi üzerine yönetim, Lazio'ya 25 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ancak İtalyan ekibinin, Fransız oyuncudan 30 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı.
- Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi için 25 milyon euro teklif yaptı.
- Lazio, Guendouzi için 30 milyon euro bonservis bekliyor.
- Fenerbahçe, Guendouzi ile yıllık 4 milyon euro ve bonuslar içeren anlaşma sağladı.
Orta saha transferi için gaza basan Süper Lig devi Fenerbahçe, rotasını Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'ye çevirdi.
TEDESCO İLLE DE GUENDOUZI DİYOR
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme yaparak ille de Lazio'da forma giyen bu futbolcunun transfer edilmesini istedi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertliler, aracılar vasıtasıyla Lazio'ya 25 milyon euro'luk bir teklif yaptı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lazio'nun bu teklife olumlu bakmadığı aktarıldı. İtalyan ekibinin, Fransız oyuncudan 30 milyon euro bonservis beklediği dile getirildi.
OYUNCU TARAFIYLA ANLAŞMA TAMAM
Fenerbahçe'nin kulüple ilk temasta anlaşma sağlayamasa da oyuncuyla yapılan görüşmede anlaşmaya vardığı dile belirtildi. 26 yaşındaki oyuncuya yıllık 4 milyon euro ve bonuslar önerildiği vurgulandı.