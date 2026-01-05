Haberler

Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: Onu alın

Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'yi transfer etmek için harekete geçti. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun talebi üzerine yönetim, Lazio'ya 25 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ancak İtalyan ekibinin, Fransız oyuncudan 30 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı.

  • Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi için 25 milyon euro teklif yaptı.
  • Lazio, Guendouzi için 30 milyon euro bonservis bekliyor.
  • Fenerbahçe, Guendouzi ile yıllık 4 milyon euro ve bonuslar içeren anlaşma sağladı.

Orta saha transferi için gaza basan Süper Lig devi Fenerbahçe, rotasını Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'ye çevirdi.

TEDESCO İLLE DE GUENDOUZI DİYOR

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme yaparak ille de Lazio'da forma giyen bu futbolcunun transfer edilmesini istedi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertliler, aracılar vasıtasıyla Lazio'ya 25 milyon euro'luk bir teklif yaptı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lazio'nun bu teklife olumlu bakmadığı aktarıldı. İtalyan ekibinin, Fransız oyuncudan 30 milyon euro bonservis beklediği dile getirildi.

OYUNCU TARAFIYLA ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe'nin kulüple ilk temasta anlaşma sağlayamasa da oyuncuyla yapılan görüşmede anlaşmaya vardığı dile belirtildi. 26 yaşındaki oyuncuya yıllık 4 milyon euro ve bonuslar önerildiği vurgulandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Galatasaray kimi istese koştura koştura gidiyorlar. Adamların skaut ekibi Galatasaray ın transfer politikasına bağlı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

namağlup giden takımın hocası kimi isterse onu almalısınız, bence saadettin saran hocasını kırmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

Avşar Murat38; Nannenlerde bizim ekip :)) Yarın şifresiz ulusal kanalda 12den sonra izlersin :))) Madem bizimkini yemeden duramıyorsunuz, biz de sizden öteye aile büyüklerinize ziyarette bulunalım dedik :)) Dezzeeemmm ye hadiii :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

