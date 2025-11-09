Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Maçı değerlendiren Tedesco, "Bu akşam çok mutluyum. Skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Rakip iyi bir formda, yeni bir hocaları var, yeni bir ruhları var. Hem onları hem kendi takımımı tebrik ediyorum." dedi.

"KUSURSUZ DEĞİL AMA GÜZEL BİR GECE"

"Oyununuza kusursuz der misiniz?" sorusuna cevap veren deneyimli teknik adam, "Bilemiyorum, yemememiz gereken 2 gol yedik, üstelik oyunu kontrol ederken. Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKÇE KONUŞMAK İÇİN ERKEN''

"Ne zaman Türkçe röportaj yapabiliriz?" şeklindeki soruya da cevap veren Domenico Tedesco, ''Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ders almaya başlamadım. Tercümanlarıma sürekli Türkçe kelimeler soruyorum. Türkçe konuşmak için erken ama elimden geleni yapıyorum." sözlerini sarf etti.

''GALATASARAY'I UMURSAMIYORUM''

Lider Galatasaray ile aradaki puan farkının kapanması hakkındaki soruya cevap veren Tedesco, "Şu anda Galatasaray'ı umursamıyorum. Çünkü ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, kendi takımıma bakıyorum. Derbi maçından önce Galatasaray'ı analiz edeceğim. O yüzden şu anda doğru zaman değil. Yolumuz uzun.'' dedi.