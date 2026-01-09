Domenico Tedesco: "Takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da final oynamak için mutlu olduklarını belirterek, "Takımda çok güzel bir enerji var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Talisca da sakatlıktan döndü, yarın kadroda olacak. Takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Final öncesi TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki takımın teknik direktörleri ve oyuncuların katıldığı ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Yeni yıla Samsunspor galibiyeti ile başladığımız için çok mutluyum. Aynı zamanda yarın final oynayacağımız için çok mutluyum. Takımdaki her oyuncunun bu maçı oynamak için sabırsızlandığının altını çizmek istiyorum. Takımda çok güzel bir enerji var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Talisca da sakatlıktan döndü, yarın kadroda olacak. Geri kalanlara gün gün bakacağız. Yeni transferimiz Guendouzi takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Mert de takımımıza katıldı. O da kaleci grubuyla ilk çalışmasını dün yaptı, bugün ikinci antrenmanını yapacak. Takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Stadı yorumu

Final maçının oynanacağı statla ilgili eleştirilerin olması üzerine İtalyan teknik adam, "Bu durumu umursamıyorum. Önemli olan şey değiştirebileceğimiz şeylere odaklanmak. Finale nasıl bir takımla çıkıp, nasıl etki edebileceğiniz önemli. Geri kalan konular benim için önemli değil" şeklinde konuştu.

"Guendouzi, prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti"

Yeni transfer Anthony Musaba'nın Samsunspor karşısında 11'de başladığı hatırlatılarak Matteo Guendouzi'nin de finalde görev alıp almayacağı sorusuna Tedesco, "İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Yarın kaç dakika oynayacağı net değil. Bu kararı kendisi ile konuşarak karar vereceğiz. O hep kazanmak isteyen bir oyuncu. Winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. Buraya 35 yaşında gelmedi. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Kulüp olarak çok iyi bir iş çıkarttık. Nasıl olacağını göreceğiz, tek isteğimiz onun burada keyif alması" yanıtını verdi.

"Galatasaray'a karşı 2. derbiyi oynamak için sabırsızlanıyorum"

Tedesco, yarınki finalde nasıl bir mücadele olacağına dair görüşlerini şöyle aktardı:

"Bu sezon ilk karşılaştığımız maça bakacak olursanız; bence çok iyi bir maç oldu. İki takım da kaliteli takımlar. Futbolda bu rekabet önemlidir. Duygular çok önemlidir, aynı zaman da saygı da çok önemli. Çünkü burada mevzu bahis futbol. Ben de kısa sürede onlara karşı 2. derbiyi oynamak için sabırsızlanıyorum."

"Umarım herkes sağlıklı şekilde evine döner"

Olimpiyat Stadyumu'na gelecek binlerce taraftara mesajını ileten Tedesco, "Stadyuma geldikleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlar futboldaki en önemli şey. Maçın keyfini çıkarsınlar. Umarım herkes sağlıklı şekilde evine döner. Benim onlara vereceğim mesaj maçtan keyif almaları" diye konuştu. - İSTANBUL