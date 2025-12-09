Haberler

Bulls Yatırım, TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı'na isim sponsoru oldu

TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı, Bulls Yatırım ile imzaladığı isim sponsorluğu anlaşmasıyla takım faaliyetlerine destek sağlanmasını hedefliyor. Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda bu sponsorluk anlaşmasının katkı sağlaması bekleniyor.

TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı, Bulls Yatırım ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Bulls Yatırım Holding AŞ Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Mumcu, anlaşma kapsamında takımın faaliyetlerine destek sunacaklarını belirtti.

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Murat Barışık ise "Forma ve isim sponsorluğu anlaşmasını tamamladık. Çalışmanın, spor faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlamasını bekliyoruz." dedi.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Kerem Mağdenli de "Süper Lig'e yükselme hedefimiz bulunuyor. Sponsorluk anlaşmalarının bu süreçte kulübe katkı sağlamasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Spor
