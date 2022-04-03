Teco Karacabey Belediyespor: 0-6

KARACABEY, BURSA (DHA) - STAT: Spor Toto Akhisar

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor evinde Teco Karacabey Belediyespor'a farklı mağlup oldu: 0-6.

Konuk takım 5'inci dakikada Abdullah ile perdeyi açtı, 24'üncü dakikada Devrim skoru 2-0'a getirdi. Devrim 44'te bir kez daha sahneye çıkarak ilk yarının sonucunu belirledi: 0-3. Karacabey Belediyespor 64'üncü dakikada Harun'la 4-0'ı buldu. 78'inci dakikada Uğur Mustafa durumu 5-0 yaptı. Maçta son sözü 85'te penaltıdan Ata söyledi. Akhisarspor bu yenilginin ardından 29 puanda kaldı ve düşme potasından çıkamadı.