Techno 293 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Dereceye Giren Sporcular Ödüllendirildi

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun (TYF) düzenlediği Techno 293 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 3'üncü Ayak Yarışları İzmir'in Foça ilçesinde yapıldı. 12 kulüpten 95 sporcunun mücadele ettiği yarışlar sonunda 3-9 Nisan tarihlerinde yine Foça'da yapılacak Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek mili takım sporcuları da belirlendi. Son derece uygun parkur ve rüzgar koşullarında yapılan yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. 5 günlük son ayak yarışları sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Törende konuşan TYF İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı Murat Şener, Techno 293 sınıfında Türkiye'nin Avrupa ve Dünya seviyesinde sporculara sahip olduğunu söyledi. Murat Şener, "Hiç mütevazi olmayalım. Dünyada ilk üçte miyiz derken neredeyse dünyada birinciliğe oynuyoruz. Gittiğimiz tüm Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında kürsüsüz gelmiyoruz" dedi.

