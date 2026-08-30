Team Türkiye'den Zafer Bayramı kutlaması

20. Akdeniz Oyunları (Taranto 2026) için Sporcu Köyü'nde bulunan Team Türkiye kafilesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımız için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Kaynak: AA