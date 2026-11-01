TDF adayı Nejat Akıncı, UIAA Yönetim Kurulu üyeliğine 28 oyla seçildi

TDF adayı Nejat Akıncı, UIAA Yönetim Kurulu üyeliğine 28 oyla seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TDF adayı Nejat Akıncı, UIAA Genel Kurulu'nda üye ülkelerin 28 oyunu alarak 4 yıllığına UIAA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu sonuçla Türkiye, UIAA yönetiminde temsil edilme hakkı kazandı.
Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) adayı Nejat Akıncı, Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu (UIAA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
TDF'den yapılan açıklamaya göre, UIAA Genel Kurulu, Nepal'in Katmandu??????? kentinde, 48 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.
Genel kurulda yapılan seçimde TDF tarafından aday gösterilen Nejat Akıncı, üye ülkelerin 28'inin oyunu alarak 4 yıllığına UIAA Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.
Bu sonuçla Türkiye, uluslararası dağcılık ve tırmanış camiasının önemli kuruluşlarından UIAA'nın yönetiminde temsil edilme hakkı kazandı.