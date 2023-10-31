TCSG Dost Arama ve Kurtarma Gemisi İzmir Körfezi'nde Eğitim Gerçekleştirdi

TCSG Dost Arama ve Kurtarma Gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında İzmir Körfezi'nde arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi. Gemide yapılan müdahale sonucunda kazazede kurtarıldı ve öğrenciler alkışlarla destek verdi.

TCSG Dost Arama ve Kurtarma Gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında İzmir Körfezi'nde arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Alsancak Limanı'na demirleyen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG Dost Arama Kurtarma Gemisi, 254 lise öğrencisini alarak İzmir Körfezi'ne açıldı.

Karantina Meydanı açıklarında gerçekleştirilen eğitimde senaryo gereği denizde mahsur kalan kazazedenin elindeki işaret fişeğiyle yardım istemesinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kontrol botları ve helikopter sevk edildi.

Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılan kazazede, TCSG Dost Arama ve Kurtarma Gemisi'ndeki helikopter platformuna getirildi.

Kazazede, gemide yapılan müdahalesinin ardından karaya çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını izleyen öğrenciler, Sahil Güvenlik ekiplerine alkışlarla destek verdi.

Eğitimi öğrenciler ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de takip etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler, geminin helikopter alanında ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyledi.

TCSG Dost Arama ve Kurtarma Gemisi Komutanı Binbaşı Erkan İğdeli, lise öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

TCSG Dost Gemisi'nin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan 4 arama ve kurtarma gemisinden biri olduğunu belirten İğdeli, "Gençlere gemi ve gemiciliği sevdirme kapsamında bir program düzenledik. Öğrencilerimiz denizde düzenlenen arama ve kurtarma tatbikatını ilgiyle izlediler. Bu bizi de mutlu etti. Geleceğin nesli gençlerimiz, Cumhuriyet'in 100. yılında gözündeki ışıltıyı görmek mutluluk verici." dedi.

İğdeli, Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gemilerinin Alsancak Limanı'nda halkın ziyaretine açılacağını kaydetti.

Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğrencilerinden Ege Akbudak, tatbikatı izlerken çok heyecanlandığını söyledi.

Gemiyle ilgili daha önce araştırmalar yaptığını anlatan Akbudak, "Güzel bir gemiydi. Ben de denizcilik bölümünde okuyorum. Bir daha olsa bir daha gelirim." diye konuştu.

Esma Nurayan ise okulda gemi manevralarıyla ilgili eğitim aldığını, öğrendiği manevraların gemide uygulanmasının kendisini heyecanlandırdığını aktardı. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir etkinlik düzenlendiği için yetkililere teşekkür eden Nurayan, "Ben de askerlerimiz gibi Türk bayrağını temsil etmek istiyorum." diye konuştu.