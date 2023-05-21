Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 85 Haremspor: 106

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 85 Haremspor: 106

Spor Haberleri

Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu 30. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Haremspor'a 106-85 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu 30. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Haremspor'a 106-85 mağlup oldu.

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Turgut Işık xx, Benhür İrcel xx, Erdoğan Çelebi xx

Kocaeli BŞB Kağıtspor : Hakan Şanlı x 2, Desure Tyrone Buie x 8, Burak Can Dilmaç x 3, Cihan Amasyalı x 5, İbrahim Yıldırım x, Eren Özen x 6, Mert Ulutaş x 11, Murat Erensoy xx 16, Mete Tekçevik xx 12, Onur Can Keskin x, Eren Beyaz xxx 22

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Harem: Donte Jaquan Clark xxx 14, Tuğberk Gedikli xxx 12, Ali Yüceoral x, Utku Saraloğlu xx 9, Berkan Aksu x 4, Onur Sonsırma x, Cem Efe Yüksel x 3, Gökhan Karabıyık x 2, İzzet Türkyılmaz xxx 15, Buğra Ertaş x 1, Alican Güney xx 9, Gligorije Rakocevic xxx 37

Başantrenör: Adem Ören

1. Periyot: 23-20 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 44-45 (Haremspor lehine)

3. Periyot: 69-74 (Haremspor lehine) - KOCAELİ

Kocaeli Seçim Sonuçları
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kağıtspor basketbol Türkiye Kocaeli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title