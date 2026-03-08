Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı'na '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' sürprizi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'na '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' sürprizi
Güncelleme:
A Milli Takım, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası hazırlıkları esnasında TBF Basketbol Spor Lisesi öğrencilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği sürprizle duygusal anlar yaşadı.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdüren A Milli Takım'a TBF Basketbol Spor Lisesi öğrencileri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi gerçekleştirildi.

11-17 Mart tarihleri arasında İstanbul ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle özel bir sürprizle buluştu.

?TBF Basketbol Spor Lisesi öğrencileri milli takım antrenmanına konuk olarak idol olarak benimsedikleri basketbolcularla bir araya geldi. Ay-yıldızlı oyunculara ve teknik ekibe çiçek takdim eden öğrenciler, sporculara özel hazırladıkları mektupları da millilere vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası'nda başarılar diledi.

Milliler, kendilerine özel hazırlanan mektupları okurken duygusal anlar yaşadı. Etkinliğin ardından TBF Basketbol Spor Lisesi öğrencileri ve A Milli Takım hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
