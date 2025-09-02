TBF Başkanı Türkoğlu'ndan A Milli Takım değerlendirmesi: 'Şu an bir hikaye yazma yolundalar'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ( Eurobasket 2025) 4'te 4 yapan A Milli Takım'ın güzel bir hava yakaladığını ve bunu sürdüreceğine inandığını belirterek, "Şu an bir hikaye yazma yolundalar. İnşallah gururla taşıyacakları bir başarı elde ederler." dedi.

Başkan Türkoğlu, EuroBasket 2025'te Türkiye'nin grup maçlarını oynadığı Letonya'nın başkenti Riga'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şampiyonada son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ve yarın A Grubu'nda Sırbistan'a karşı liderlik maçına çıkacak ay-yıldızlı ekibi tebrik eden Hidayet Türkoğlu, "Güzel bir birliktelikleri var. Bunu her geçen gün katlayarak ileri noktaya götürdüklerini görebiliyoruz. Herkesin keyif aldığı ve gurur duyduğu noktadayız. Takım içerisindeki pozitif enerjiyi herkes görüyor. Güzel bir enerji yakaladılar. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

A Milli Basketbol Takımı'nın oynadığı basketbolla keyif verdiğini vurgulayan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İlk hedefimiz grubumuzu en üst sırada tamamlayıp, çapraz eşleşmedeki en iyi avantajı sağlamaktı. Grubu ilk 2'de bitirmeyi garantiledik. Yarın da liderlik için çok önemli maça çıkacağız. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ancak henüz bir şeyi başarmış durumda değiliz. Takım da bunun bilincinde. Yarın da aynı motivasyonla grup liderliği için sahaya çıkacaklar. Onlara başarılar diliyorum. Her geçen gün daha iyi takımlara karşı oynama fırsatı yakalayacağız. Sırbistan da bunlardan biri. Onlar ekol ve yıllardır bu tecrübeleri yakalamış bir ülke. Biz de güzel bir hava yakaladık. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah sevinen taraf biz oluruz. Yenersek istediğimiz hedef doğrultusunda işimizi biraz daha sağlam adımlarla atmaya devam etmiş olacağız."

"İstediğimiz hedeflere doğru yavaş yavaş yükseldiğimizi görürüz"

Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2025'te madalya yolunda çeyrek finale yükselmenin çok önemli olduğunu aktardı.

Turnuvada çok iyi mücadele ettiklerini aktaran Türkoğlu, "Türk Milli Takımı'nı, hak ettiğimize inandığımız için sahnede en üst seviyede görmek istiyoruz. Şu an güzel bir hava yakaladık. Sporcular da bunun bilincinde. Sahada mücadelesini vermeye devam edecekler. İlk 8'e girmeden bir şey başardığımızı hiçbir zaman düşünmedim. Oynadığımız basketbolla bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Bunu başardığımız zaman geleceğe yönelik doğru adımlar attığımızı söyleyebiliriz. Bunu başardığımız zaman inşallah istediğimiz hedeflere doğru yavaş yavaş yükseldiğimizi görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir hikaye yazma yolundalar"

Başkan Türkoğlu, A Milli Takım'ın şampiyonada hikaye yazma yolunda olduğunu ve oyuncuların gururla taşıyacakları bir başarı elde edeceğine inandığını dile getirdi.

Takımdaki pozitif enerjinin sahaya yansıdığının altını çizen Türkoğlu, "Buradaki arkadaşlarımızın hepsini, kardeşim olarak görüyorum. Bir başkan olarak değil abileri olarak onlarla bir diyalog kurdum. Onlara söylediğim sözler vardı. Sporculuk zamanımızda kendimizin hikayelerini yaşadık. Onlar da şu an bir hikaye yazma yolundalar. İnşallah kariyerleri için ileride her zaman gururla taşıyacakları bir başarı elde ederler. İnşallah bu arkadaşlarımız da hak ettikleri ve verdikleri mücadele sonunda güzel bir başarı elde ederler." şeklinde görüş belirtti.

"Alperen, NBA'deki sezonun devamını milli takıma da yansıtıyor"

Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün'ün geçen sezon NBA'de sergilediği performansı EuroBasket 2025'e de taşıdığını söyledi.

Şampiyonadaki ilk 4 maçta ay-yıldızlıların en etkili ismi olan 22 yaşındaki pivotla ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Başkan Türkoğlu, "Alperen, NBA'deki sezonun devamını şu an milli takıma da yansıtıyor. Alperen'in geçen sezon All-Star'ın verdiği başarıyı ve öz güveni sahaya her anlamda yansıttığını görüyoruz. Bu bizi de çok mutlu ediyor. Bu genç yaşında bu derece öz güvenli oynaması ve çok iyi bir takım oyuncusu olduğunu göstermesi bizi çok mutlu ediyor. O ve yanındaki genç arkadaşlarımız bu formayı uzun yıllar taşıyacak. İnşallah milli takımımızı başarılara götürürler." ifadelerini kullandı.

"İnşallah 'Triple double' yapabilir"

Başkan Türkoğlu, "Alperen Şengün'ün EuroBasket 2025'in geride kalan bölümünde "Triple double" yapabileceğine inanıyor musunuz? sorusunu şöyle yanıtladı:

"İnşallah. Takımın sayı, ribaunt ve asist anlamında en çok katkı sağlayan ismi. Bu süreç de turnuvanın ilerleyen maçlarında mutlaka gelecektir. Bu anlamda kendisini çok geliştirmiş bir sporcu. Keşke geçen maç o başarıyı elde etseydi. Takım arkadaşlarıyla çok güzel bir uyumu var. Kaptanımız da çok güzel liderlik yapıyor. Diğer arkadaşlarımız çok güzel katkı sağlıyorlar. İnşallah da böyle devam eder."

Son olarak Türk taraftarlara da milli takıma desteklerinden dolayı teşekkür eden ve çağrıda bulunan Hidayet Türkoğlu, "Portekiz maçında seyircimiz, takımımızın güzel performansına tribünlerde 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı ile destek verdi. Güzel bir atmosfer vardı. Her geçen gün bu başarıyı gören basketbolseverlerin milli takımı yalnız bırakmayacağına inanıyorum. İnşallah yarın ve hafta sonu da tribünde takımımızı yalnız bırakmazlar ve onları desteklerler." diyerek sözlerini tamamladı.