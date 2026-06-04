Hidayet Türkoğlu, A Milli Futbol Takımı'nı Miami'de yalnız bırakmadı

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu , "İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edip, milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de hem bir spor adamı hem de bir futbolsever olarak onlarla gurur duyar, o sevince biz de dahil oluruz. Bugün burada sayın başkanımı, yönetimi bu süreçte yalnız bırakmak istemedim" dedi.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, Miami kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da antrenmanda millileri yalnız bırakmadı. Antrenman öncesinde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin alacağı başarılı sonuçlarla herkesin gururlanacağını belirten Türkoğlu, "Sayın başkanı ve yönetimini, daha sonra da tüm sporcu arkadaşları, hocayı kutlamak istiyorum. Gerçekten 24 seneden sonra ülkemizi Dünya Kupası'na katarak gururlandırdılar. Başta kendilerini huzurunuzda kutlamak istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Sonuçta futbol ülkemizin en önemli branşlarından biri ve ülkemizin de ne kadar takip ettiğini, ne kadar desteklediğini hepimiz görüyoruz. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edip, milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de hem bir spor adamı olarak hem bir futbolsever olarak onlarla gurur duyar, o sevince biz de dahil oluruz. Bugün burada sayın başkanımı, yönetimi bu süreçte yalnız bırakmak istemedim. İnşallah dediğim gibi ülkemizi mutlu edecek bir başarı elde ederlerse biz de hem saydığımız, sevdiğimiz büyüklerimizin bu başarıyı elde ettikleri için gururlanırız hem de ülkemize böyle bir başarı getirdikleri için biz de bütün sporcu arkadaşlarımla gurur duyarız" ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU: 80 MİLYON SİZDEN BAŞARI BEKLİYORSA ARTIK SİZ KENDİNİZİ DÜŞÜNEMEZSİNİZ

80 milyonun kendilerinden başarılı sonuç beklediğini söyleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Teşekkür ediyorum. Onun memleketine geldik, ikinci memleketi. Tabii ki hem salonda büyük başarıları var hem de başkanlık döneminde de büyük başarıları var. Biz de onun deneyimlerinden faydalanıp, eksik olan yönlerimizi tamamlamak istiyoruz. Uluslararası tecrübesi var. İşte başkanımın da dediği gibi Cenab-ı Allah nasip etti 24 senenin üzerine. Arkadaşlar çalışıyor. Biz de tabii ki onların peşinden geleceğiz. Yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık siz kendinizi düşünemezsiniz, onu düşünmek zorundasınız. Şimdi orada görüyorsunuz arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. Her hareketinden anlıyorsunuz. O samimiyeti biz de yönetim olarak da teknik kadroya aktarmak istiyoruz. Onun mücadelesini veriyoruz. O bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum; 18 Temmuz'dan, New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane Togg uğurladıysa bizi, herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de 1000 tane Togg ile karşılarlar" diye konuştu.

MECNUN OTYAKMAZ: NEW YORK'TAN DÖNMEYİ PLANLIYORUZ

Turnuvada final oynadıktan sonra New York'tan dönmeyi planladıklarını söyleyen TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Hidayet başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyük maçlar oynamış birisi olarak, bir spor adamı olarak hassasiyetin farkında, buraya kadar gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Biz de işte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşların yanındayız. Başkanımın dediği gibi inşallah uzun süre burada kalıp New York'tan dönmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı