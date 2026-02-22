TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.
Türkoğlu, açıklamasında "Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile final oynama başarısı gösteren Beşiktaş GAİN'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay