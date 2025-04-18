TBF Başkanı Hekimoğlu, Fenerbahçe Başkanı Koç ile Boks Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TBF Yönetim Kurulu Asbaşkanı Özgür Güzey'in de yer aldığı ziyarette Suat Hekimoğlu, Ali Koç'a Türk boksuna ve amatör sporlara vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Milli takıma birçok sporcu kazandıran Fenerbahçe Kulübünün Türk boksu açısından taşıdığı önemi vurgulayan Hekimoğlu, "Başkan Ali Koç'a misafirperverliği için teşekkür ederiz. Türk boksu için çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kulüplerimize olan ziyaretlerimiz devam edecek. Türk boksu için tüm kulüplerimizin görüşleri bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu, Fenerbahçe Kulübünün boks başta olmak üzere birçok amatör branşta Türk sporuna büyük katkılar sunduğunu vurgulayarak, bu desteklerin artarak sürmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmenin sonunda Başkan Hekimoğlu, Ali Koç'a plaket takdim etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da ziyareti için Hekimoğlu'na teşekkür ederek, Türk boksuna olan desteklerinin süreceğini aktardı.