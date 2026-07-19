Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Çaykur Rizespor'a transfer oldu
Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer edildiğini duyurdu.
BEŞİKTAŞ, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı