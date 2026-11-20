Tayland'ın Pattaya şehrinde 13-19 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan özel milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, beraberindeki ekiple yurda döndü.

Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Türk özel milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, çift kadınlarda şampiyon oldu. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Birol Aydın: "İstiklal Marşı'nı okuyup Türk bayrağını dalgalandırdık"

Bir imkansızı başardıklarını belirten Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Şırnak'taki, Mardin'deki, Diyarbakır'daki, Kırşehir'deki, Nevşehir'deki kısacası ülkedeki bütün engelli ve özel çocuklara şu şeyi verdik; imkansızlar başarılabilir. Biz imkansızı başardık. Onun için Ebru'nun oradaki maçları, bir Türk sporcunun o heyecanla oynaması masa tenisi maçlarında öldük öldük dirildik ama bir Türk sporcunun orada bayrağı dalgalandırması, İstiklal Marşı'nın okunması belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez olmuştur. Burada şunu söylemek istiyorum, son yıllarda ülkemizdeki engelli sporculara verilen önem ve katkıyla biz artık engelleri sporla aşıyoruz. Normal sporcuların kazanamayacağı başarıları Ebru Acer ve Sümeyye Türk başardı. Hem teklerde hem de çiftlerde dünya şampiyonu olduk. Teklerde ve çiftlerde İstiklal Marşı'nı okuyup, Türk bayrağını dalgalandırdık. Bir federasyon başkanı olarak çok gururluydum hatta Ebru Acer'in arkasında İstiklal Marşı'nı okumayı Allah bana nasip etti. Geldiğimiz bu nokta için Allah'ıma binlerce kez şükrediyorum. Bu devletin verdiği imkanlarla mümkün. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, özellikle son yıllarda engellilerin en iyi şartlar altında spor yapmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Dünyanın en büyük madalyasını, dünyanın en büyük lideri Cumhurbaşkanımıza götürüp ona hediye edeceğiz. Bütün basın mensuplarına, bütün ailelere, annelere, babalara ve özellikle bu final maçında telefon açarak ağlayan ve dualarını esirgemeyen bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ebru Acer: "Los Angeles'ta da altın madalya alıp bir ilki daha başaracağım"

Altın madalyayla yurda dönen milli sporcu Ebru Acer, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nda Dünya Şampiyonası'nda ilk defa altın madalya kazandırdım Büyük bir başarıydı. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Federasyon Başkanı Birol Aydın'a; federasyon çalışanlarına ve emeklerinden dolayı hocama teşekkür ediyorum. İlki başardım, 2028 Los Angeles'ta da altın madalya alıp, bir ilki daha başaracağım" diye konuştu.

Sümeyye Türk: "Bu süreçte çok çalıştık, çok emek verdik"

Bu süreçte çok çalıştıklarını kaydeden milli sporcu Sümeyye Türk ise, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak Dünya Şampiyonası'nda ilk defa altın madalya kazandık. Bu süreçte çok çalıştık, çok emek verdik. Altın madalyayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum. Desteklerinden dolayı Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Federasyon Başkanımız Birol Aydın'a ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda derece yapmak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı