Haberler

Tayfur Bingöl: 'Tarihi bir gündü, Ajax'ın yapamadığını başardık'

Tayfur Bingöl: 'Tarihi bir gündü, Ajax'ın yapamadığını başardık'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken Tayfur Bingöl, maç sonrası yaptığı açıklamada tarihi bir zafer kazandıklarını ve Ajax'ın yapamadığını başardıklarını ifade etti.

Kocaelisporlu oyuncu Tayfur Bingöl, Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tarihi gündü. Ajax'ın yapamadığını başardık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı takımın oyuncusu Tayfur Bingöl, "Ajax'ın başaramadığını bugün başardık. Tarihi bir gündü bizim için. Herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Milli takım arasında keyfini çıkaracağız. Bizim için güzel bir gündü. Saha içinde arkadaşlarımızla güzel bir performans sergiledik. Gol krallığında da Osimhen ile yarışıyorum. Umarım sene sonu Osimhen'i geçebilirim" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı var

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.