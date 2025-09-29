Haberler

Tayfur Bingöl: Eyüpspor Maçıyla Yeni Bir Başlangıç Yapacağız

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maç sonrası Eyüpspor maçıyla yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Beşiktaş'ta geçmişte geçirdiği günlerin önemine değinen Bingöl, gol attığı için sevinmediğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Kocaelispor'da orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, gelecek hafta oynayacakları ikas Eyüpspor maçıyla yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından 32 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadelede eski takımı Beşiktaş'a 1 gol atmayı başaran Tayfur Bingöl, kendisi için özel bir maç olduğunu belirterek, "Benim için çok özel bir gündü. Biz profesyonel futbolcularız. Her şeyimi vermek zorundayım. Gol attım ve sevinmedim. Bize yakışan da bu. Çünkü Beşiktaş'ta oynadım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Takım arkadaşlarım, taraftarlar beni seviyor. Ben de onları seviyorum. Eyüpspor maçıyla kendimizle alakalı yeni bir başlangıç yapacağız. Önemli bir hafta olacak. Kocaelispor taraftarına, hocamıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da umutlandıran sonuç! Netanyahu ve Trump anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Men edilecekler mi? UEFA'dan İsrail kararı

Men edilecekler mi? UEFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı
Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı

Küçük çocuğun saçından çıkana bakın! Ağızlar açık kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.