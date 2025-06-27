Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim
İkas Eyüpspor'daki kiralık dönemini tamamlayarak Beşiktaş'a geri dönen Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bingöl, yaptığı paylaşımda ''Beşiktaş, ben geldim'' dedi.
Süper Lig ekiplerinde İkas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a geri döndü. Siyah-beyazlılarda yeniden mücadele edecek olan Tayfur Bingöl Sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
''BEŞİKTAŞ, BEN GELDİM''
Tayfur Bingöl, yaptığı paylaşımda, "Ben bu formayı çocukken sevdim, hayalini kurarak büyüdüm. O hayal gerçek oldu, ben Beşiktaş formasıyla oynadım. Mücadele ettim, ter döktüm. Şimdi yeniden o formayı giymek, o tribünlerin önüne çıkmak bana evine hoş geldin demek gibi. Beşiktaş, ben geldim." ifadelerini kullandı.
EYÜPSPOR PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Eyüpspor'da 33 maça çıkan deneyimli oyuncu, takımına 5 gol ve 1 asist katkısı verdi.