Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim

Süper Lig ekiplerinde İkas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a geri döndü. Siyah-beyazlılarda yeniden mücadele edecek olan Tayfur Bingöl Sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

''BEŞİKTAŞ, BEN GELDİM''

Tayfur Bingöl, yaptığı paylaşımda, "Ben bu formayı çocukken sevdim, hayalini kurarak büyüdüm. O hayal gerçek oldu, ben Beşiktaş formasıyla oynadım. Mücadele ettim, ter döktüm. Şimdi yeniden o formayı giymek, o tribünlerin önüne çıkmak bana evine hoş geldin demek gibi. Beşiktaş, ben geldim." ifadelerini kullandı.

EYÜPSPOR PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Eyüpspor'da 33 maça çıkan deneyimli oyuncu, takımına 5 gol ve 1 asist katkısı verdi.