Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim

Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim
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Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim
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İkas Eyüpspor'daki kiralık dönemini tamamlayarak Beşiktaş'a geri dönen Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bingöl, yaptığı paylaşımda ''Beşiktaş, ben geldim'' dedi.

Süper Lig ekiplerinde İkas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a geri döndü. Siyah-beyazlılarda yeniden mücadele edecek olan Tayfur Bingöl Sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

''BEŞİKTAŞ, BEN GELDİM''

Tayfur Bingöl, yaptığı paylaşımda, "Ben bu formayı çocukken sevdim, hayalini kurarak büyüdüm. O hayal gerçek oldu, ben Beşiktaş formasıyla oynadım. Mücadele ettim, ter döktüm. Şimdi yeniden o formayı giymek, o tribünlerin önüne çıkmak bana evine hoş geldin demek gibi. Beşiktaş, ben geldim." ifadelerini kullandı.

EYÜPSPOR PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Eyüpspor'da 33 maça çıkan deneyimli oyuncu, takımına 5 gol ve 1 asist katkısı verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Tartışma yaratan görüntü! 'Umarım gerçek değildir' yorumları yapılıyor

Tartışma yaratan görüntü! "Umarım gerçek değildir" yorumları yapılıyor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Tutmayın küçük enişteyi

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