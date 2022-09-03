Tayfun Yanar, Çatalcaspor'da

TFF 3. Lig ekiplerinden Çatalcaspor, dış transferde Kayserili Tayfun Yanar'ı kadrosuna kattı.

2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da forma giyen başarılı savunma oyuncusu Tayfun Yanar, 2022-2023 sezonunda Çatalcaspor forması giyecek. İstanbul ekibi Çatalcaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak takıma dahil olan Tayfun Yanar, 1 sezonun ardından yeniden profesyonel olarak imza attı. Yanar, Çatalcaspor'da 38 numaralı formayı giyecek. Yeniden Çatalcaspor ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Tayfun Yanar, "Yine, yeniden Çatalcaspor. Daha önce formasını giydiğim ve aile olarak gördüğüm Çatalcaspor'da yeniden olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sonu mutlu biten bir sezon olur" diye konuştu. - KAYSERİ