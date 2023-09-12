Tayfun Taşdemir Dünya Bilardo Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda yarı finalde mağlup olarak dünya üçüncüsü oldu. Şampiyonluğa ise Vietnamlı Phuong Vinh BAO ulaştı. Kadınlar kategorisinde ise Türkiye'yi Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı temsil ediyor.

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda milli bilardocu Tayfun Taşdemir, yarı finalde Vietnamlı Quyet Chien Tran'e mağlup olarak dünya üçüncüsü oldu. Erkekler kategorisinde şampiyonluğa ise Vietnamlı Phuong Vinh BAO ulaştı.

Bu yıl 75'incisi Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası, kadınlar kategorisindeki müsabakalarla devam ediyor. Kadınlarda Türkiye'yi; Gülşen Degener, Güzin Müjde Karakaşlı temsil ediyor. Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada, kadınların ardından gençler ve artistik kategorilerindeki müsabakalar oynanacak.

ERSAN ERCAN: TÜM DÜNYADAN 24 KADIN SPORCU YARIŞACAK

Tayfun Taşdemir'in 3'üncülüğü ile biten şampiyonanın kendileri için güzel bir şampiyona olduğunu kaydeden Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, "Hem kendi tesisimizde yapmamız hem de madalya kazandığımız bir organizasyondu. Gönül isterdi ki geçen sene olduğu gibi dünya şampiyonu olalım ama 3'üncülük ve kürsüde olmak da güzel. Bugün kadınlar dünya şampiyonası başladı. Tüm dünyadan 24 sporcunun katıldığı bir şampiyona. 3 gün kadınlar şampiyonası sürecek, ardından gençler ve artistik dünya şampiyonaları devam edecek. Totalde 4 dünya şampiyonluğuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Umarım sporcularımız birçok madalya ve kupa ile milletimizi gururlandırır" dedi.