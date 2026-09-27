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Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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Fransa'nın Blois kentinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Tayfun Taşdemir, bronz madalya kazandı. Çeyrek finalde Alman Martin Horn'u 50-23 yenen Taşdemir, yarı finalde Vietnamlı Phuong Vinh Bao'ya 50-48 kaybederek üçüncü oldu.

Fransa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Tayfun Taşdemir, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Tayfun Taşdemir, Blois kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde Alman Martin Horn'u 50-23 yenerek yarı finale yükseldi.

Vietnamlı Phuong Vinh Bao ile yaptığı yarı final müsabakasını 50-48 kaybeden milli bilardocu, üçüncü oldu.

Kaynak: AA
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