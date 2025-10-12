Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Tayfun Taşdemir, Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası finalinde Alman rakibi Martin Horn'a 50-36 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.
Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Belçika'da düzenlenen ayağında gümüş madalya aldı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Tayfun, Antwerp kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Alman Martin Horn ile karşılaştı.
Maçtan 50-36 mağlup ayrılan Tayfun, 2'nciliği elde etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor