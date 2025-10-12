Haberler

Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayfun Taşdemir, Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası finalinde Alman rakibi Martin Horn'a 50-36 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Belçika'da düzenlenen ayağında gümüş madalya aldı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Tayfun, Antwerp kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Alman Martin Horn ile karşılaştı.

Maçtan 50-36 mağlup ayrılan Tayfun, 2'nciliği elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'dan Lewandowski kararı

Türkiye'ye transfer olması için önünde engel kalmadı
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.